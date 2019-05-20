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Balzac’tan aşkın duygusunu tanımlayan 14 alıntı

Honoré de Balzac’ın Vadideki Zambak romanından sevgiyi, aşkı, mutluluğu anlatan 14 özel alıntı…

Özel İçerik | 20.05.2019 - 12:24..
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Balzac’tan aşkın duygusunu tanımlayan 14 alıntı

balzac

Köy kökenli bir ailenin çocuğu olarak büyüyen Balzac’ın, asıl adı Honore Balssa'dır. Edebiyatta yakaladığı başarı ile tüm hayatını edebiyat üzerine kurdu. 20 Mayıs 1799'da doğan Balzac’ı, doğum gününde en ünlü romanı Vadideki Zambak’tan 14 özel alıntı ile anıyoruz…

Balzac'tan aşkın duygusunu tanımlayan 14 alıntı

- Acılar sonsuz oluyor, sevinçlerin ise bir sınırı var.

*

- Bugün daha az acı çekiyorum, demek ki sizi daha az seviyorum.

*

- Birçok mutsuz kişi için yarın anlamsız bir sözcüktür.

*

- Aslında hayatın en güzel anı; her şeyden vazgeçtiğinde, seni hayata bağlayan birinin olduğunu düşündüğün andır.

*

- Hayatta yalnız olan insanların bu dünyadan kopuk olduklarını düşünmeyin. Çok acı çeken insan, çok yaşamış demektir.

Balzac'tan aşkın duygusunu tanımlayan 14 alıntı

- Kadınlara saygılı davranmak, toplumsal farklılıklara belli etmeden uymak büyük bir inceliktir.

*

- Karşılık görmeyen duygular kine dönüşebilir.

*

- Büyük bir aşk, insanın gönlündeki diğer sevgileri zayıflatır.

*

- Gerçek aşk sonsuzdur, kendi kendisine benzer; eşittir, temizdir, kendisini şiddetle göstermez; saçları beyazlaşır, gönlü hep gençtir.

Balzac'tan aşkın duygusunu tanımlayan 14 alıntı

- Hayatın şafağında edindiğimiz izlenimler böylesine derin izler bırakır yüreklerimizde.

*

- Mutluluk izlerini çoğaltacak her acı, onları daha da derinleştirecektir.

*

- Aşk dolu bir hayat dünya kanununda müthiş bir istisnadır.

*

- Ümitsizce sevmek de bir mutluluktur.

*

- Siz bakışlarda aşkı nasıl sezerseniz, çocuklar da isteği öyle sezerler.

Balzac'tan aşkın duygusunu tanımlayan 14 alıntı

Vadideki Zambak

Honoré de Balzac

Can Yay.

S.: 296

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