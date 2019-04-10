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'Bana yumruk atın' dedi iç kanamadan öldü

Kayseri'de güç denemesi yapmak için, 3 arkadaşından karnına yumruk atmalarını isteyen Irak uyruklu Muhammed Kabak, iç kanama geçirerek hayatını kaybetti.

DHA | 10.04.2019 - 14:59..
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Organize Sanayi Fabrikası'nda işçi olarak çalışan 26 yaşındaki Iraklı Muhammed Kabak, iddiaya göre 3 arkadaşından, çok güçlü olduğunu söyleyerek karnına yumruk atmalarını istedi.

Arkadaşlarının teklifini reddettiği Kabak, "Bana bir şey olmaz." diyerek ısrar etti. Bunun üzerine 3 arkadaş, Muhammed Kabak'ın karnına sırayla yumruk attı. İlk 2 arkadaşının yumruğuna rağmen ayakta kalabilen Kabak, üçüncü arkadaşının yumruğuyla yere yığıldı.

'Bana yumruk atın' dedi iç kanamadan öldü

DALAĞI PATLADI

İhbar üzerine parka gelen sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kabak'ın, dalağının patladığı ve iç kanama geçirdiği belirlendi. Genç, doktorların tüm müdahalalerine rağmen kurtarılamadı.

Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilen Kabak'ın karnına yumruk atan arkadaşları ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.

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