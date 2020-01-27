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Bandanalı hırsız, 3 bin kişinin arasından tespit edildi

Bursa'da yüzüne bandana takarak silahla marketi soyan ve 3 bin kişi arasında gözlerinden tespit edilerek İstanbul'da yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA | 27.01.2020 - 11:06..
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yüzünü bandanayla kapatan F.K. (20), Çekirge Caddesi üzerindeki bir markete girdi.

Çantasından çıkarttığı silah ve bıçakla kasadaki 2 kadın çalışanı tehdit eden şahıs, kasadaki 1.470 lirayı gasbederek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çalışanların ifadelerini alarak, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Şüphelinin taktığı bandana ve çanta ise marketin yakınlarında bulundu.

Bursa'da bandanalı gaspçı tutuklandı ViDEO

3 BİN KİŞİNİN GÖZLERİNE BAKILDI

Yüzünü kapatan şüphelinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlatan ekipler, şüphelinin gözlerinden yola çıkarak 100 güvenlik kamerasını inceledi. Bölgede bulunan 100 güvenlik kamerasında 3 bin kişiyi inceleyen ekipler, elinde silah ve bıçakla marketi soyan bandanalı soyguncunun kimliğinin F.K. olduğunu tespit etti.

Bandanalı hırsız, 3 bin kişinin arasından tespit edildi

İSTANBUL OTOGARINA GİRİŞ YAPMADAN YAKALANDI

Yapılan incelemelerde olayın ardından F.K.'nin İstanbul'a gitmek için otobüse bindiğini tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı. F.K.'nin bindiği otobüsü belirleyip Alibeyköy otogarı gişelerinde beklemeye başlayan Gasp Büro Amirliği ekipleri, gece 04.00 sularında otobüsün otogara yanaşmasını beklemeden gişelerde durdurarak F.K.'yi gözaltına aldı.

Bandanalı hırsız, 3 bin kişinin arasından tespit edildi

TUTUKLANDI

Marketi gasbederek İstanbul'a kaçmasının ardından 8 saat sonra yakalanan F.K., sorgulanmak üzere Bursa'ya getirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince sorguya alınan F.K., emniyetteki işlemlerinin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Bandanalı hırsız, 3 bin kişinin arasından tespit edildi

Bandanalı hırsız, 3 bin kişinin arasından tespit edildi

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