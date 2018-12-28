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Bandırma Gemi Müzesi 500 bin kişiyi ağırladı

Samsun'da bulunan Bandırma Gemi Müzesi'ni, 2018 yılında yarım milyon kişi ziyaret etti.

İHA | 28.12.2018 - 10:17..
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Mustafa Kemal Atatürk’ün, 22 arkadaşıyla birlikte Bandırma Vapuru ile Samsun'a gelip, Milli Mücadele'yi başlatmasını simgeleyen, Bandırma Gemi Müzesi'ne ziyaretçi aktı.

Şehir içinden ve dışından gelen çok sayıda kişi, Bandırma Gemi Müzesi’ni gezdi. 19 Mayıs 1919’un 100. yılı olan 2019 yılında ise ziyaretçi patlaması bekleniyor.

TARİHİ DEĞİŞTİREN VAPUR

Müzeyi 2018 yılında yarım milyondan fazla insanın ziyaret ettiğini açıklayan Sanat Tarihçisi Ayhan Çırak, "Bandırma Vapuru, bu toprakların tarihini değiştiren kişileri yani Milli Mücadele ateşini yakan kişiler olan Mustafa Kemal Atatürk ve 22 silah arkadaşını 19 Mayıs 1919’da Samsun Reji Tütün İskelesi'ne getiren gemidir. Bandırma Vapuru’nun birebir kopyası olan ’Bandırma Gemi Müzesi’ 4-5 aylık yaz sürecinde yoğun ziyaretçi akınına uğruyoruz" dedi.

Bandırma Gemi Müzesi 500 bin kişiyi ağırladı


"BAZEN GÜNDE 5 BİN ZİYARETÇİ GELİYOR"

Çırak, "Bazı günler 5 bin ziyaretçi ağırlıyoruz. Ziyaretçileri, rehber eşliğinde gemimizde gezdiriyoruz. 2018 yılı içerisinde yaklaşık 500 bin ziyaretçiyi burada ağırladık. Bu yazı yoğun geçirmemizin yanı sıra her 19 Mayıs’ta müzemiz, Anadolu’nun her yerinden insanların geldiği bir yer olarak dikkat çekiyor. İnsanlar buradan mutlu ve duygusal bir şekilde ayrılıyor. 19 Mayıs 1919’un 100. yılında, geçtiğimiz dönemlere nazaran bir ziyaretçi patlaması bekliyoruz. Samsun’un genelinde olacak etkinliklerin bir bölümü de müzemizde gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

Bandırma Gemi Müzesi 500 bin kişiyi ağırladı

Bandırma Gemi Müzesi 500 bin kişiyi ağırladı


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