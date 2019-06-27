taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7802
Euro
6.5829
Altın
1402.87
Borsa
95582.71
Gram Altın
260.457

Bandırma'da trafik kazası: 2 ölü

İçerisinde dört kişinin olduğu bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile refüje çarpıp takla attı. Feci kazada, iki genç hayatını kaybetti.

İHA | 27.06.2019 - 12:40..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Bandırma-Çanakkale yolunun Edincik mevkisinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, içerisinde dört kişinin bulunduğu 10 TT 819 plakalı özel otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi neticesinde orta refüje çarparak, karşı şeride geçip takla attı.

Bandırma'da trafik kazası: 2 ölü


İKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Yoldan geçen diğer araç sürücüleri tarafından itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verilmesinin ardından kaza yerine gelen sağlık ekipleri, araçta bulunan Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Aguş (22) ve Gönen'de bir süt fabrikasında çalıştığı öğrenilen Alper Tarhanlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bandırma'da trafik kazası: 2 ölü


Kazayla alakalı tahkikat başlatılırken, kazada hayatını kaybedenlerin memleketleri Gönen'de toprağa verileceği öğrenildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'a göre yargı İmamoğlu'nun önünü kesebilir

Erdoğan'a göre yargı İmamoğlu'nun önünü kesebilir

484
Ali Babacan yeni parti hazırlığında

Ali Babacan yeni parti hazırlığında

204
NATO'da Rusya'ya karşı nükleer silah tedbiri hazırlığı

NATO'da Rusya'ya karşı nükleer silah tedbiri hazırlığı

29
Doğu Akdeniz'de 4 ülke arasında enerji ortaklığı başlıyor

Doğu Akdeniz'de 4 ülke arasında enerji ortaklığı başlıyor

133
FSM'de kapanan şeritler trafiğe neden oldu

FSM'de kapanan şeritler trafiğe neden oldu

152
Volkan, Burak, Emre ve Arda'dan tatil pozu

Volkan, Burak, Emre ve Arda'dan tatil pozu

45
NATO'ya üye ülkelerin savunmaya harcadıkları para arttı

NATO'ya üye ülkelerin savunmaya harcadıkları para arttı

62
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir