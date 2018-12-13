Bandırma'ya Atatürk heykeli yerleştirildi

Balıkesir Bandırma'da, kentin tek Atatürk heykelinin Cumhuriyet Meydanı'nda olması ve bulunduğu yerin SİT alanı olması nedeniyle uzun yıllardır değiştirilememesi üzerine, Adnan Menderes Bulvarı'nda yeni bir düzenlemeye gidildi.

HAVUZ KALDIRILDI

Bulvarın ortasında yer alan dev fıskiyeli havuz, geçtiğimiz ay kaldırılarak yerine çevre düzenlemesi ve Atatürk heykeli yapımına başlandı. Mermer kaidesine ait çalışmalar tamamlanan Atatürk heykeli, vinçle yerine yerleştirildi.

AÇILIŞI YAPILACAK

Vatandaşların meraklı bakışları altında gerçekleştirilen çalışmaların, önümüzdeki günlerde tamamlanarak, açılışın yapılması planlanıyor. Mermer kaidenin üzerine oturtulan Atatürk heykelinin özelliği ise Atatürk'ün eliyle düşmana son kurşunun atıldığı Son Kurşun Anıtı'nı gösteriyor olması olarak açıklandı.

Mermer kaidenin bir yüzünde Atatürk'ün Bandırma'nın düşman işgalinden kurtuluşunun ardından söylediği "Bandırmalılar çalışkandır. İs ve barut kokan bu kenti en kısa zamanda mamur hale getireceklerdir" sözü yer alırken, diğer yanında ise Bandırma Vapuru ve Kurtuluş Savaşı'nı anımsatan rölyef kabartmalar yer alıyor.