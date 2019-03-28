Bangladeş’te 22 katlı binada yangın: 6 yaralı

Çankırı'da Temalı Kütüphaneler Projesi kapsamında uçak ve trenin ardından gemi de kütüphaneye dönüştürüldü.

Uçak ve trenin ardından gemi de kütüphane oldu

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Dış basından derlenen haberlerde bugün

İngiltere Parlamentosu'nda oylanan Brexit senaryolarının hiçbirinin kabul görmemesi ve Başbakan May'e yönelik istifa çağrıları, İngiliz basını başta olmak üzere dünya çapında öne çıkan konu oldu.