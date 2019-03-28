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Bangladeş’te 22 katlı binada yangın: 6 yaralı

Bangladeş’in başkenti Dakka’da, 22 katlı binada yangın çıktı. Çıkan yangında 6 kişi yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

İHA | 28.03.2019 - 12:45..
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Bangladeş’in başkenti Dakka’da 22 katlı binada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bütün binayı sardı.

Bangladeş’te 22 katlı binada yangın: 6 yaralı

BİNADA MAHSUR KALANLAR VAR

Büyük paniğin yaşandığı binada kalanlar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Kendi çabalarıyla binadan kaçma girişimde bulunanlardan bazıları düşerek ciddi şekilde yaralandı.

Bangladeş’te 22 katlı binada yangın: 6 yaralı

YANGININ NEDEN ÇIKTIĞI HENÜZ BİLİNMİYOR

Başkent Dakka’nın Banini bölgesindeki Kemal Atatürk Caddesi’nde meydana gelen yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.

Bangladeş’te yanan binada can pazarı ViDEO

Bangladeş’te 22 katlı binada yangın: 6 yaralı

MAHSUR KALAN KİŞİLER KURTARILMAYA ÇALIŞILIYOR

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, binada mahsur kalan onlarca kişi kurtarılmayı bekliyor.

DÖRT KİŞİYİ KURTARAN ADAM KAHRAMAN OLDU

Binadan kaçmaya çalışanların yardımına bir adam yetişti. Balkondan yan tarafa geçmeye çalışanlara binaya tırmanarak çıkan adam yardım etti. Kısa süre içerisinde sosyal medyada yayılan kurtarma görüntüleriyle adam kahraman ilan edildi.

Bangladeş’te 22 katlı binada yangın: 6 yaralı

Bangladeş’te 22 katlı binada yangın: 6 yaralı

Bangladeş’te 22 katlı binada yangın: 6 yaralı

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