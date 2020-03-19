Bangladeş'te yetkililer, ülkedeki bir ailede 2 kişide koronavirüs vakası görüldüğünü duyurmuştu.

Bu açıklamanın ardından virüs teşhisi konulan 70 yaşındaki bir kadın ise yaşamını yitirmiş, ülkedeki vaka sayısı 4'e yükselmişti.

Salgın yayılmaya devam ederken, yetkililer tarafından, halka önlem ve tedbir amaçlı 'Evden çıkmayın' uyarıları yapıldı.

25 BİN KİŞİ KORONAVİRÜS DUASI ETTİ

Ülkede yaşayan yaklaşık 25 bin kişi ise bu uyarıyı umursamayarak koronavirüs duası etmek için bir araya geldi.

Bangladeş'te 25 bin kişi koronavirüs duası için toplandı