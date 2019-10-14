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Bangladeş'te belediye başkanlığı yaptı, şimdi sebze satıyor

2003 yılından 2011 yılına kadar belediye başkanlığı yapan Abdur Raşid, şimdi pazarda sebze satışı yapıyor.

İHA | 14.10.2019 - 11:18..
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Ülke genelinde siyasi liderler, yolsuzlukla zengin olurken iki dönem belediye başkanlığı yapan Abdur Raşid, bu şekilde zengin olmaya adeta savaş açtı.

"BEN ONLARIN HİZMETKARIYDIM"

65 yaşında olan ve yaklaşık 8 sene belediye başkanlığı yapan Abdur Raşid, “Başkanlığım döneminde bütçe olarak gelen her şey insanların emanetiydi. Ben sadece onların bir hizmetkarıydım.” diye konuştu.

Bangladeş Cemaati İslami’nin adayı olup belediye başkanı olan Abdur Raşid, bir gazetecinin, "Çoğu siyasetçiler, göreve gelmeyi bir fırsat düşünüp zengin oluyorlar. Siz neden böylesiniz?" şeklindeki sorusunu cevaplandırdı.

Bangladeş'te belediye başkanlığı yaptı, şimdi sebze satıyor

"DİNİM İHANET ETMEMEYİ ÖĞRETTİ"

Gazetecinin sorusuna cevap veren Raşid, "Emanete ihanet yapamam. Benim eğitim ve dinim bana ihanet etmememi öğretti. Ayrıca ihanet edenleri Allah asla sevmez. Benim partim Bangladeş Cemaati İslami de bunu asla kabul etmez. Bir gün öleceğim. Burada insanların emanetine ihanet etsem Allah’a ne cevap vereyim ki?” şeklinde konuştu.

"ÇOK MEMNUNUM"

Gelecekte ülkenin siyasi düzeni değişirse yine başkanlığa aday olacağını belirten Abdur Raşid, "Şimdi sadece sebze satıyorum. Bundan gelen gelirle hayatımızı helal kazanımlarla sürdürüyoruz. Bu işten de çok memnunum." dedi. Sosyal medyaya düşen eski belediye başkanı Abdur Raşid’in bu videosu, milyonlarca tıklanırken vatandaşlardan da tebrik yorumu alıyor.

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