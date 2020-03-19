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Bangladeş’te ilginç güneş manzarası

Bangladeş’te bugün öğle saatlerinde güneşin etrafından görünen yuvarlak çizgiler, ülkedeki vatandaşlar arasında merak konusu oldu.

İHA | 19.03.2020 - 14:55..
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Güney Asya ülkesi Bangladeş’in kuzey bölgesinde bugün güneşin etrafında gökkuşağına benzeyen bir yuvarlak gözlemlendi.

İlginç güneş manzarası, vatandaşların merakını uyandırdı.

Ay ve güneşin tutulmasını gören ancak böyle bir şey daha önce görmeyen vatandaşlar, evlerinden çıkarak ilginç güneşi görüntüledi.

İLGİNÇ GÜNEŞ MANZARASI

Konuyla ilgili ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Güneş'in etrafında gözüken bu durumun ‘Halo’ olduğunu öğrenildi.

Bangladeş’te ilginç güneş manzarası VİDEO

HALE OLARAK BİLİNİYOR

Türkçe adıyla da ‘Hale’ denilen Güneş'in etrafında görünen bu yapı, genellikle bölgede yağmur, şimşek ve fırtına olacağı anlamına geliyor.

Buz kristalleri taşıyan yüksek bulutlar, fırtına öncesinde bu halde görüldükten, yaklaşık 24 saat içinde olduğu bölgede fırtına bekleniyor.

Bangladeş’te çıkan bu ilginç güneş manzarası, yaklaşık 1 saat sonra yok oldu.

Bangladeş’te ilginç güneş manzarası

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