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Bangladeş’te mahsur kalan Karslı işçiler

Bangladeş’ta mahsur kalan Akyakalı işçiler, Türkiye’ye dönmek için yetkililerden yardım istedi.

İHA |
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Bangladeş’te mahsur kalan Karslı işçiler

Koronavirüsün yayılmasıyla ülkeye giriş ve çıkışların kapatılmasının ardından yaklaşık 20 gündür Bangladeş’te bulunan Akyakalı 7 işçi Türkiye’ye geri dönmek için kendilerine yardım edilmesini bekliyor.

VİDEO ÇEKEREK YARDIM İSTEDİLER

Kars’ın Akyaka ilçesine Bağlı Süngüdere köyünden Bangladeş’a çalışmak için giden Tolga Eşitti, Mehmet Eşitti, Ferhat Eşitti, Ünal Eşitti, Mithat Apaydın, Volkan Apaydın ve Ender Soysal, cep telefonlarıyla çektikleri video ile seslerini duyurmaya çalışıyor.

Bangladeş’te mahsur kalan Karslı işçiler

Bangladeş’te mahsur kalan Karslı işçiler

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