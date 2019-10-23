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Bangladeş'te vekilin 8 dublörü sınavlara girdi

Bangladeş'te kadın milletvekili, kendisi yerine sınavlara girmesi için sekiz 'dublör' tuttuğu ortaya çıkınca üniversiteden atıldı.

AA | 23.10.2019 - 02:27..
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Hükümetteki Avami (Halk) Birliği partisi milletvekili Tamanna Nusrat'ın dört sömestirde en az 13 sınava yerine kendisine benzeyen kadınları soktuğu ve her sınav için bu kişilere ödeme yaptığı iddia edildi.

DUBLÖRÜN KİMLİĞİ AÇIĞA ÇIKTI

Özel Nagarik Televizyonu'nun haberine göre; sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılan videoda, sınav öncesinde muhabirlerin konuştuğu bir kadın kendisini Tamanna Nusrat olarak tanıtıyor. Bu kişi, kimliği açığa çıktıktan sonra sınavı terk ediyor.

Bangladeş'te vekilin 8 dublörü sınavlara girdi

"NÜFUZLU OLDUĞU İÇİN KİMSE BİR ŞEY DİYEMEDİ"

Bir okul yetkilisi, "dublörlerin" sınavlara korumalar eşliğinde geldiğini belirterek "Aslında birçok öğrenci gerçeği biliyordu. Ancak Nusrat'ın nüfuzlu biri olması nedeniyle kimse sesini çıkaramadı" dedi.

Açık Üniversite'de okuyan (BOU) Nusrat, parlamentoya geçen yıl seçilmişti.

"BİR DAHA ASLA KAYIT YAPTIRAMAYACAK"

BOU rektörü M.A. Mannan, "Okuldan kaydını sildik. Çünkü suç işledi. Suç suçtur. Bir daha asla okulumuza kayıt yaptıramayacak" dedi.

Mannan, Nusrat, dublörleri ve durumdan haberdar olmalarına rağmen sessiz kalan okul yetkilileri hakkında dava açma ihtimallerini değerlendirmek için bir komisyon oluşturduklarını söyledi.

EŞİ SİLAHLI SALDIRIDA ÖLMÜŞTÜ

Nusrat'ın eski belediye başkanı olan eşi Lokman Hossain, 2011'de bir silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

350 üyeli Bangladeş Parlamentosu'nda 50 sandalye kadınlara tahsis edilmiş durumda.

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