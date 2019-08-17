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Bangladeş'teki yangında 50 bin kişi evsiz kaldı

Başkent Dakka'nın Mirpur bölgesinde bir gecekondu mahallesinde çıkan yangın nedeniyle 50 bin kişi evsiz kaldı.

AA | 17.08.2019 - 23:55..
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Bangladeş'teki yangında 50 bin kişi evsiz kaldı

Dakka'nın 'Chalantika' adlı gecekondu mahallesinde çıkan yangın nedeniyle 15 bin ev kullanılamaz hale gelirken, 50 bin kişi de evsiz kaldı.

Bangladeş'teki yangında 50 bin kişi evsiz kaldı

PLASTİK ÇATILAR YANGINI BÜYÜTTÜ

BBC'de yer alan habere göre, bölgedeki evlerin çatılarının plastikten olması da yangının büyümesinde etkili oldu.

Yangında çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken, ölü sayısına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

Bangladeş'teki yangında 50 bin kişi evsiz kaldı

125 İTFAİYECİ, 6 SAATE SÖNDÜRDÜ

Alevler 125 itfaiyeci tarafından 6 saatte kontrol altına alınırken, yangının çıkış sebebi hakkında ise bilgi verilmedi.

BAYRAM NEDENİYLE BİRÇOK EV BOŞTU

Düşük gelirli insanların yaşadığı gecekondu bölgesinde çok sayıda hane sakini de Kurban Bayramı dolayısıyla evlerinden uzaktaydı.

Bangladeş'teki yangında 50 bin kişi evsiz kaldı

Yetkililer, evsiz kalan binlerce kişiye yardım sağlanacağını duyurdu.

Bangladeş'te şubat ayında çıkan yangında da 80 kişi hayatını kaybetmişti.

Bangladeş'teki yangında 50 bin kişi evsiz kaldı

Bangladeş'teki yangında 50 bin kişi evsiz kaldı

Bangladeş'teki yangında 50 bin kişi evsiz kaldı

Bangladeş'teki yangında 50 bin kişi evsiz kaldı

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