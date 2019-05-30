Banka emeklileri de bayram ikramiyesi istiyor

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala 12 milyon emekli, yarın (31 Mayıs) hesabına yatacak 1.000 lira primin hayalini kuruyor.

Ancak emekli olmasına rağman bu haktan yararlanması konusunda belirsizlik olan emekli banka çalışanları belirsizlik yaşıyor.

KANUNDA BELİRSİZLİK VAR

Özel sandıktan emekli oldukları için emekli ikramiyelerinden yararlanmak konusunda sorun yaşadıklarını belirten emekliler, kanuna eklenecek ek fıkra ile 150 bin banka emeklisinin sorundan kurtulmasını istiyor.

RAMAZAN'DA ALDILAR KURBAN'DA ALAMADILAR

Geçtiğimiz yıl iki banka haricinde diğer bankalar, emekli çalışanlarına Ramazan Bayramı öncesinde ikramiye yatırmadı. Kurban Bayramı'nda ise hiçbir banka ödeme yapmadı.