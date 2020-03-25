Banka ve finans kuruluşları, İş'e Devam Desteğine başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından "İş'e Devam Desteği" ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Albayrak, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, kamu bankaları ve katılım finans kuruluşlarıyla tüm sektör ve tüm firmalar için “İş’e Devam Desteği” başlattıklarını dile getirdi.

6 AY ÖDEMESİZ OLACAK

Hazine destekli KGF kefaleti sağlanan bu destek için ilk şartlarının istihdamın korunması olduğunu vurgulayan Albayrak, 6 ay ödemesiz desteğin 36 ay vadeli ve yüzde 7,5 yıllık maliyetli olacağını söyledi.