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Bankacı kadın başından vurulmuş halde bulundu

Batman'da meydana gelen feci olay sonrası hastaneye kaldırılan kadının durumu ciddiyetini koruyor.

İHA | 25.04.2019 - 08:49..
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Batman-Kozluk karayolunun 15'inci kilometresinde özel bir bankada çalışan 38 yaşındaki Cemile Aydın, 72 EP 155 plakalı otomobilde başından vurulmuş halde bulundu.

VATANDAŞLAR HABER VERDİ

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Cemile Aydın, Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bankacı kadın başından vurulmuş halde bulundu

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Aydın’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Bankacı kadın başından vurulmuş halde bulundu

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