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Bankadan çekilen parayı aldı, kaçtı

Tuzla’da bankadan para çeken bir kişi, kendisini takip eden kapkaççıların saldırısına uğradı. Kapkaççı şahıs, aracından inen vatandaşın para dolu çantasını aldı.

İHA | 04.11.2019 - 10:27..
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İstanbul Tuzla’da geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bankadan para çeken bir kişi para dolu çantasını aracına koyarak yola koyuldu.

O sırada bir araçta bekleyen 3 hırsız da para çeken kişiyi takip etmeye başladı.

GÖZCÜLÜK YAPAN HIRSIZLA BİRLİKTE KAÇTI

Takip edildiğinden habersiz kişi, aracını bir sokak üzerinde park etti, ardından para dolu çantayı yanına alıp araçtan indi. O sırada bir şahıs, vatandaşın arkasından yaklaşıp, çantasını aldığı gibi kaçmaya başladı. Kapkaççı şahıs, o sırada sokakta gözcülük yapan diğer kapkaççı ile birlikte kendilerini bekleyen araca binerek, hızla kaçtı.

Tuzla’da kapkaççının para dolu çantayı çaldığı anlar İZLE

POLİS HER YERDE ARIYOR

Kapkaç mağduru kişi, şahısların peşinden koştuysa da yetişemedi. Polis şimdi her yerde o kapkaççıları arıyor.

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