taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9457
Euro
6.5519
Altın
1579.86
Borsa
119730.07
Gram Altın
301.91
Bitcoin
53226.35

Bankadan para çeken adamın 120 bin lirasını gasbettiler

Tuzla'da bir bankadan para çeken vatandaş, kendisini takip eden araçlı şahıslarca gasbedildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

İHA | 28.01.2020 - 14:08..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul'un Tuzla ilçesine bağlı Aydıntepe Mahallesi'nde, bankadan para çektikten sonra caddede yürüyen A.Ö., yanına araçla yaklaşan şahıslar tarafından gasbedildi.

120 BİN LİRASI ÇALINDI

Kendisini takip eden şahısların içerisinde 120 bin lira bulunan para dolu çantayı alıp kaçması üzerine A.Ö., durumu polise bildirdi. Daha sonra, olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Bankadan para çeken adamın 120 bin lirasını gasbettiler

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Parası çalınan A.Ö., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis, parayı çalıp kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Bankadan para çeken adamın 120 bin lirasını gasbettiler

Bankadan para çeken adamın 120 bin lirasını gasbettiler

İlginizi Çekebilir
Adama tokat atan kadın kavga çıkarttı
Kırşehir’de bir kadının, telefonla uğraşan erkeğin ensesine tokat atması sonucunda kavga çıktı. Kadının eline aldığı kürek ile adama saldırdığı anlar, kameraya yansıdı.
Enkaz altından çıkarılan kedi artık Antalya'da
Elazığ'daki depremde yaralanan kedi, itfaiye ekiplerince Antalya'ya getirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in "Toros" adını verdiği kedinin, tedavisine başlandı.
Yolcu kılığına girip, sürücülere ceza kesti
Adana’da toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan denetimlerde polis yolcu olarak toplu taşıma araçlarına bindi. Şoförlerin ihlallerini gözlemleyen ekipler, 175 şoföre cezai işlem uyguladı.
Oyluk Mağarası'na isim yazıp, kalp çiziyorlar
Bursa'da bulunan ve turistlerin uğrak noktası olan Oylat Mağarası'nda sıcaklık, yaz ve kış hiç değişmiyor. Mağarada sıcaklık hep 18 derece olurken, gelenler gördüklerine inanamıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekrem İmamoğlu, Erzurum'a tatile gitti

Ekrem İmamoğlu, Erzurum'a tatile gitti

1159
Erdoğan'dan depremzede anneye destek

Erdoğan'dan depremzede anneye destek

170
Benzin ve motorine indirim yapıldı

Benzin ve motorine indirim yapıldı

167
Suriye sınırına yeni tanklar sevk edildi

Suriye sınırına yeni tanklar sevk edildi

74
Türkiye’nin ilk kadın Jandarma Komando Astsubayları

Türkiye’nin ilk kadın Jandarma Komando Astsubayları

104
Sergen Yalçın'ın alacağı maaş

Sergen Yalçın'ın alacağı maaş

63
Ekrem İmamoğlu, Erzurum'da kayak yaptı

Ekrem İmamoğlu, Erzurum'da kayak yaptı

733
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir