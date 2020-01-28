Bankadan para çeken adamın 120 bin lirasını gasbettiler

İstanbul'un Tuzla ilçesine bağlı Aydıntepe Mahallesi'nde, bankadan para çektikten sonra caddede yürüyen A.Ö., yanına araçla yaklaşan şahıslar tarafından gasbedildi.

120 BİN LİRASI ÇALINDI

Kendisini takip eden şahısların içerisinde 120 bin lira bulunan para dolu çantayı alıp kaçması üzerine A.Ö., durumu polise bildirdi. Daha sonra, olay yerine polis ekibi sevk edildi.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Parası çalınan A.Ö., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis, parayı çalıp kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.