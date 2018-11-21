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Batı Karadeniz'de hamsi bereketi

Zonguldak açıklarında avlanan balıkçılar, limana yaklaşık 500 ton hamsiyle döndü.

DHA | 21.11.2018 - 05:33..
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Bu sezona palamut bolluğuyla başlayan balıkçıların yüzü hamsiyle de güldü. Trabzon, Ordu, Samsun gibi Karadeniz'in birçok ilinden Zonguldak açıklarına gelen balıkçı tekneleri, yaklaşık 500 ton hamsi ile limana döndü.

Batı Karadeniz'de hamsi bereketi

Kilimli ilçesindeki balıkçı barınaklarına gelen tekneler, TIR'lara doldurdukları hamsileri İstanbul, Ankara, Konya gibi Türkiye'nin dört bir yanına gönderdi. Limandaki balıkçı teknelerini gören vatandaşlar da limana gelerek kasalarla hamsi aldı. Balıkların TIR'lara yüklenmesi gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

Batı Karadeniz'de hamsi bereketi

Batı Karadeniz'de hamsi bereketi VİDEO

"BU SEZON HAMSİ BOL"

Ordu'nun Fatsa ilçesinden gelen balıkçı teknesinin kaptanı Şakir Oda, hamsiyi takip ederek Zonguldak'a kadar geldiklerini söyledi. Bu yıl hamsinin bol olacağını ifade eden Oda, şöyle konuştu:

"Denizden çıkalı bir saat oldu hamsi. Gideceği yere de en fazla sabaha karşı varacak. Taze hamsiler. Yaklaşık 500 ton hamsi vardır. Palamutta bol oldu bu yıl. İnşallah hamsi de böyle gider. Balığı boşalttıktan sonra tekrar yola çıkacağız. Cide, İnebolu güzergahında avlanmaya devam edeceğiz."


Batı Karadeniz'de hamsi bereketi

Trabzon'dan sezona başlayan balıkçı teknesi kaptanı Ayhan Taşkın da, "Hamsi şu anda iyi gidiyor. Kayık başı en az bin kasa balık vardır diye düşünüyorum. Biraz tedirginlikle başladık sezona ama şu an iyi gidiyor. İnşallah bu devam eder. Türkiye'nin her yerine balıklarımızı gönderiyoruz" diye konuştu.

Batı Karadeniz'de hamsi bereketi

Batı Karadeniz'de hamsi bereketi

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