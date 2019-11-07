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Banyoya gizli kamera yerleştiren eşini şikayet etti

Kocasının banyoya taktığı saat görünümlü gizli kamerayı fark eden genç kadın soluğu savcılıkta aldı.

İHA | 07.11.2019 - 17:42..
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İstanbul’da sözleşmeli asker olarak görev yapan A.K.İ. isimli şahıs, 7 ay önce evlendiği eşiyle birlikte 2 ay önce Bolu’ya taşındı.

A.K.İ., taşındıkları evin banyosuna saat görünümlü bir cihaz yerleştirdi. Daha sonra A.K.İ., eşi G.İ.’ye banyoda asılı bulunan saat görünümlü cihazın çok özel bir saat olduğunu ve dokunmaması gerektiğini söyledi.

EŞİNİN AKRABALARI GELDİĞİNDE ÇALIŞTIRDI

Eşinin hareketlerinden ve saatin sadece G.İ.’nin annesi ve akrabaları geldiğinde çalıştırılmasından şüphelenen G.İ., eşinden habersiz cep telefonuna baktı. A.K.İ.’nin cep telefonunda annesinin ve kadın akrabalarının banyodaki görüntülerini gören G.İ., Bolu Cumhuriyet Savcılığı’na giderek kocasından şikayetçi oldu.

Banyoya gizli kamera yerleştiren eşini şikayet etti

"O SAAT GÖRÜNÜMLÜ CİHAZ GİZLİ KAMERAYMIŞ"

G.İ.’nin Cumhuriyet Savcılığı’nda verdiği ifadesinde, “Bir gün banyoda saat görünümlü bir cihaz gördüm ve kendisine bunun ne olduğunu sorduğumda çok değerli bir saat olduğunu kesinlikle dokunmamam gerektiğini söyledi. Fakat bu saat görünümlü cihaz her nedense annem ve kadın akrabalarım geldiğinde banyodaki prize takılırdı. Neden buraya taktığını sorduğumda da, diğer prizlerin şarj yapmadığını sadece banyodaki prizin çalıştığını söyleyerek beni ikna etti. Kafam takılmıştı, yine kadın akrabalarım ve annem geldiğinde o saat görünümlü cihaz banyoya takıldı. Fırsat bulup hemen cep telefonuna baktım ve annemin görüntüsünü gördüm. Sonradan öğrenim ki o saat görünümlü cihaz gizli kameraymış. O görüntüleri hemen kendi cep telefonuma aktardım. Bununla da kalmadı bana şiddet uygulayarak dövdü, saatlerce odaya kapattı.

Banyoya gizli kamera yerleştiren eşini şikayet etti

"İKİ KADINLA AŞK YAŞADIĞINI DA TESPİT ETTİM"

Benimle evliyken iki kadınla da cep telefonundan aşk yaşadığını tespit ettim. Bunu da inkar etmedi. İki aile bir araya gelerek her şeyi bir bir anlattık. Kendisinden davacı ve şikayetçiyim” dediği öğrenildi.

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