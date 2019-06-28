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Baraj gölünde su samuru görüntülendi

Türkiye'de nesilleri tükenme tehlikesi altında olan su samuru, Keban Baraj Gölü'nde görüntülendi.

DHA | 28.06.2019 - 15:02..
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Tunceli'nin Pertek ilçesinden Hozat ilçesine otomobiliyle giden Fatih Hare, Singeç köprüsü yakınlarında Keban Baraj Gölü kıyısında kayalıklar üzerinde su samuru gördü.Baraj gölünde su samuru görüntülendi

SU SAMURU GÖRÜNTÜLENDİ

Aracını durduran Hare bu nadir hayvanı cep telefonu ile görüntülemeyi başardı.

Baraj gölünde su samuru görüntülendi

Su samurunu görüntülediği için kendini şanslı hissettiğini söyleyen Hare, "Arkadaşımla Hozat'a gidiyorduk. Keban Baraj Gölü kıyısındaki küçük bir kayalık üzerinde bir su samurunun güneşlendiği fark ettim. Arabayı durdurarak aşağı inerek kameraya kaydettim. Su samuru bizi fark edince kayalıklardan süzülerek baraj gölüne girip bir süre yüzdükten sonra gözlerden kayboldu. Görüntülediğim için kendimi şanslı hissediyorum" dedi.

Baraj gölünde su samuru görüntülendi

Baraj gölünde su samuru görüntülendi

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