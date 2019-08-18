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Baraj gölüne giren çocuklarını kurtaran iki anne boğuldu

Şanlıurfa'da Atatürk Barajı Gölü'ne giren çocuklarını kurtaran iki anne, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.

AA | 18.08.2019 - 16:07..
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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesi kırsalındaki Arıkök Mahallesi'ne piknik yapmak için giden akraba ailelerin iki çocuğu, serinlemek amacıyla Atatürk Barajı Gölü'ne girdi.

HİÇ DÜŞÜNMEDEN SUYA ATLADILAR

Bir süre sonra suda çırpınarak gözden kaybolan çocuklarını fark eden anneler Nimet Beden (33) ve Sıdıka Yıldırım (38) suya atladı. Boğulma tehlikesi geçiren çocuklarını sudan çıkaran Beden ve Yıldırım, daha sonra akıntıya kapıldı.

Baraj gölüne giren çocuklarını kurtaran iki anne boğuldu

ANNELERİN CANSIZ BEDENLERİ BARAJDAN ÇIKTI

Çevredekilerin bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, iki anneyi bulmak için arama çalışması başlattı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmaların ardından ekipler, Yıldırım ve Beden'in cansız bedenlerine ulaştı.

Baraj gölüne giren çocuklarını kurtaran iki anne boğuldu

ÇOCUKLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yıldırım ve Beden'in cenazeleri, Adlı Tıp Kurumu Şanlıurfa Şube Müdürlüğü morguna gönderildi Boğulma tehlikesi geçiren iki çocuk ise 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Baraj gölüne giren çocuklarını kurtaran iki anne boğuldu

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