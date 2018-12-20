Baraj suları çekilince yapılar ortaya çıktı

Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı’nda yağış nedeniyle yükselen su seviyesini kontrol altına almak amacıyla açılan kapaklardan biri geçtiğimiz perşembe günü kırılmış, yetkililer vatandaşları olası sel baskınlarına karşı uyarmıştı.

SU YAKLAŞIK 20 METRE ÇEKİLDİ

Barajdan akan sular, nehir yatağında su seviyesini yaklaşık 8 metre yükseltmiş, aradan geçen 3 günün sonunda suyun şiddetinin azalması ile birlikte yükseklik 1 metre düşmüştü. Bugüne kadar 270 milyon metreküp suyun akması, barajdaki suyun yaklaşık 20 metre çekilmesine neden oldu.

Yıllar önce sular altında kalan köyleri ortaya çıktı VİDEO

SU ALTINDA KALAN MAHALLE VE TÜRBE ORTAYA ÇIKTI

Su seviyesi düşen baraj gölünde, geçmişte su altında Eğil’de bulunan Çakırören Mahallesi’ni gün yüzüne çıktı. Mahalledeki ev kalıntıları ile birlikte Kur’an-ı Kerim de ismi geçen Hz. Elyasa peygamberin, Ziyaret Tepesi’ne taşınmadan önceki kabri, tarihi cami ve medrese ile mezarlar da ortaya çıktı. Geçmişte, Çakırören Mahallesi’nde yaşayan bazı vatandaşlar da eski evlerinin kalıntılarını görmek için bölgeye akın etti.

"GEÇMİŞİ YAD ETMEK İÇİN GELDİM"

Suyun çekilmesi ile gün yüzüne çıkan eski mahallelerini görmeye gelen Askeri Gözetici, Kur’an- Kerim’de adı geçen Hz. Elyasa peygamberin mekanının, sular altında kalan yerde olduğunu söyledi. Gözetici, "Peygamber kabrinin yan tarafı camiydi, baraj bunların önünü kesmeden önce mekanı tepeye taşımışlardı. Eskiden burası bir mahalleydi, şu an 20 metreye yakın su çekildi. Ben Diyarbakır’da oturuyorum, özellikle bunu görmek için geldim. Biz yaya olarak hayvanlarımızı karşıya geçiriyorduk. Bunları görmek ve geçmişi yad etmek için geldim’’ dedi.