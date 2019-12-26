Barajda ölü bulunan kadının kimliği belirlendi

16 Eylül tarihinde meydana gelen olayda Yenice ilçesinin Yeşilköy mevkiinden geçen Filyos Nehri üzerinde bulunan santral barajındaki regülatörde görevli Recep Karakavuz, suyun tutulduğu 1 numaralı nehir kapağında, cansız manken gördüğünü sandı.

6 AY ÖNCE ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Karakavuz, yanına yaklaştığında bilekte takılı olan altın bileziği görünce ceset olduğunu anladı. Jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, AFAD ekipleri bot yardımıyla yaklaştığı cesedi sudan çıkardı.

Yapılan incelemelerin ardından yaklaşık 6 ay önce öldüğü tahmin edilen kadının cesedi Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

DNA ÖRNEĞİ İLE KİMLİĞİ ÖĞRENİLDİ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Mart ayında hakkında kayıp ihbarı yapılan Gülşen Çakır'ın(54) ailesinden DNA örneği alındı. Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilen örneklerin eşleşmesi üzerine cesedin geçen yıl 3’üncü evliliğini yaptığı öğrenilen Gülşen Çakır'a ait olduğu tespit edildi. Yenice merkez Karşıyaka Mahallesi’nde oturduğu öğrenilen Çakır’ın ölüm nedeninin belirlenmesi için yapılan çalışmalar ise sürüyor.