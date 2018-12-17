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Barajlarda 10 yılın en yüksek üçüncü doluluğu

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdaki doluluk oranı 14 Aralık'ta yüzde 68,97'ye yükselirken, bu oran kayıtlara son 10 yıldaki en yüksek 3. doluluk olarak yansıdı.

AA | 17.12.2018 - 14:04..
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Barajlarda 10 yılın en yüksek üçüncü doluluğu

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerinden derlenen bilgilere göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son 10 yılın en yüksek 3. seviyesine ulaştı.

Barajlarda 10 yılın en yüksek üçüncü doluluğu

YÜZDE 68,97'Sİ DOLU

14 Aralık Cuma günü yapılan ölçümlerde, barajlardaki mevcut su tutma kapasitesinin yüzde 68,97 dolu olduğu dikkati çekti. Söz konusu tarih dikkate alındığında son 10 yıl içerisinde barajlardaki en yüksek doluluk oranı ise 2009'da yüzde 89,47 olarak gerçekleşti.

Barajlarda 10 yılın en yüksek üçüncü doluluğu

DOLULUK ORANI YÜZDE 25 ARTTI

Kentin su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı, 30 Kasım'da yüzde 55,06 olarak tespit edilirken, bu dönem içindeki yağışların etkisiyle su miktarında yüzde 25,26'lık bir artış yaşandı.

Değerlendirmeye alınan 10 barajdaki doluluk oranı, yüzde 68,97'ye yükselirken, barajların 7'sindeki doluluk oranı ise yüzde 70'in üstüne çıktı.

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