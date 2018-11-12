Barbaros sismik araştırma gemisi tam korumayla çalışıyor

Türkiye'nin denizlerdeki petrol ve doğalgaz arama tesisi olan Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini tüm hızıyla devam ettiriyor.

Geçtiğimiz günlerde Yunan gemilerinin tacizine uğrayan Barbaros, artık çok daha güvenli bir şekilde araştırma çalışmalarını sürdürüyor.

BARBAROS'A KORUMA

Barbaros'un faaliyetlerinin sekteye uğramaması için harekete geçen Deniz Kuvvetleri, geminin çalışmaları sırasında eşil etmesi için iki adet Gabya sınıfı fırkateyn ile Kılıç sınıfı hücumbotu yanına gönderdi.

Gittiği her yerde 4'lü güç tarafından korunan Barbaros Akdeniz'deki enerji sahasında daha güvenli olarak hareket ediyor.

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