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Barbaros sismik araştırma gemisi tam korumayla çalışıyor

Türkiye’nin sismik araştırma gemisi Barbaros Hayreddin Paşa'nın Kıbrıs ve Antalya açıklarında Yunan gemilerinin tacizine uğraması üzerine geminin seferleri Deniz Kuvvetleri korumasında yapılıyor.

Haber Merkezi | 12.11.2018 - 15:41..
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Barbaros sismik araştırma gemisi tam korumayla çalışıyor

Türkiye'nin denizlerdeki petrol ve doğalgaz arama tesisi olan Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini tüm hızıyla devam ettiriyor.

Geçtiğimiz günlerde Yunan gemilerinin tacizine uğrayan Barbaros, artık çok daha güvenli bir şekilde araştırma çalışmalarını sürdürüyor.

Barbaros sismik araştırma gemisi tam korumayla çalışıyor

BARBAROS'A KORUMA

Barbaros'un faaliyetlerinin sekteye uğramaması için harekete geçen Deniz Kuvvetleri, geminin çalışmaları sırasında eşil etmesi için iki adet Gabya sınıfı fırkateyn ile Kılıç sınıfı hücumbotu yanına gönderdi.

Barbaros sismik araştırma gemisi tam korumayla çalışıyor

Gittiği her yerde 4'lü güç tarafından korunan Barbaros Akdeniz'deki enerji sahasında daha güvenli olarak hareket ediyor.

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