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Barbie, Sümeyye Boyacı’yı seçti

Türkiye’den seçilen Barbie rol modeli milli atlet Sümeyye Boyacı oldu.

Haber Merkezi | 04.03.2020 - 12:42..
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Barbie, ön yargılar nedeniyle kendi potansiyelinin farkında olmayan kız çocuklarının 'hayali duvarları'nı ortadan kaldırmak için çeşitli ülkelerde başarılı kadınları rol model olarak seçmeye devam ediyor.

Barbie, Sümeyye Boyacı’yı seçti

BU YIL SÜMEYYE SEÇİLDİ

2020 yılının Türkiye’den seçilen Barbie rol modeli ise 17 yaşındaki milli yüzücü Sümeyye Boyacı oldu.

2015 yılından bu yana çeşitli kariyer alanlarında, önemli başarılara imza atarak sınırlarını aşan kadınların, gelecek nesillere de ilham vermesi amacıyla rol model Barbie’ler, kız çocuklarının potansiyellerine ulaşması konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

“Kollarım yok ama kimsenin görmediği kanatlarım var” diyen milli yüzücü Sümeyye Boyacı, bu yıl Türkiye’den rol model olarak seçildi ve kendisinin Barbie bebeği yapıldı.

AYAKLARIYLA YAZIYOR

2003 doğumlu olan Boyacı, paralimpik yüzücü olarak ülkemizi temsil ediyor. Depar etkinliklerinde uzmanlaşmış olarak, serbest stil, sırtüstü ve kelebekleme yüzme de S5 engelliler kategorisinde yarışıyor. Kolları bulunmamakla birlikte doğuştan kalça çıkıklığı olan Boyacı, birinci sınıfta ayaklarıyla yazı yazmayı öğrendi.

ALTIN MADALYA KAZANDI

Akvaryumdaki balıkları dikkatli bir şekilde izledikçe kolsuz yüzdüklerini keşfetti ve yüzmeye başlamaya karar verdi. 2018 yılında Dublin’in ev sahipliğinde yapılan Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde 45.21’lik derecesiyle altın madalya kazandı.

Barbie, Sümeyye Boyacı’yı seçti

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