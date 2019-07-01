Barcelona’nın yeni transferi Frenkie de Jong Alanya'da

Barcelona’nın Ajax’tan 75 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği 21 yaşındaki futbolcu Frenkie de Jong, Antalya’nın Alanya ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde tatilini yapıyor.

GÖRENLER ŞAŞIRIYOR

İspanyol devi Barcelona’nın, Ajax’tan yeni sezon için 75 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Jong’ı görenler şaşkınlığını gizleyemezken, bazı futbolseverler de futbolcuyla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

SU SPORLARI SEVGİSİ

Genç yıldız, arkadaşlarıyla beraber kaldığı otelin önündeki denizde, tatilcilerin en büyük eğlenceleri arasında yer alan jet-ski, banana, flyboard ve paraşüt aktivitelerinin olduğu su sporlarına katıldı.

ALANYA'YI SEVİYOR

Oldukça renkli görüntülerin olduğu etkinliklerde kameralara poz veren Jong, Alanya’yı çok sevdiğini dile getirdi.