Barda öldürülen sanatçının katili Kuzey Irak'ta bulundu

17 Aralık 2010 tarihinde Mersin Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir barda Kürtçe şarkı söylemediği için öldürülen Türk Halk Müziği sanatçısı Sarp Öztürk (38) cinayetiyle ilgili soruşturmayı sürdüren Mersin Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlı Metin Baydar'ın Kuzey Irak'ta olduğunu belirledi.

MERSİN'DE YARGILANACAK

Şüphelinin gizlendiği adresi tespit eden Mersin polisi, durumu Türk İnterpolüne bildirdi. 10 yıldır kırmızı bültenle aranan zanlı, İnterpol ve Kuzey Irak güvenlik birimlerince düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan zanlı ile ilgili yargılamanın önümüzdeki aylarda Mersin'de devam edileceği öğrenildi.

Metin Baydar

"ADALET GEÇ DE OLSA TESELLİ ETTİ"

Öldürülen sanatçı Sarp Öztürk'ün Kayseri'de yaşayan babası İhsan Öztürk ise zanlının 10 yıl sonra da olsa yakalanmış olmasının kendilerini sevindirdiğini söyledi. Öztürk, "Adalet geç de olsa tecelli ettiği için mutluyuz. Hazırlanan yargılama dosyasına göre zanlının hak ettiği cezayı alacağından şüphemiz yok. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanacak. Başından bu yana olayın peşini bırakmayarak, titiz bir çalışma yürüten Mersin polisine ve emniyet teşkilatına teşekkür ederim." dedi.