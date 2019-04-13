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Barfiks çekmek için asıldığı pota devrildi: 1 kişi yaralı

Bir kişi barfiks çekmek için asıldığı basketbol potasının üzerine devrilmesi sonucu yaralandı.

İHA | 13.04.2019 - 20:25..
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Samsun’da 6 kişilik bir grup park içinde top oynarken Durmuş Gökmen (33) isimli bir şahıs barfiks çekmek için park içerisinde bulunan basketbol potasına asıldı. Basketbol potası bir arda Gökmen’in üzerine devrildi. Potanın devrilmesi sonucu baş ve omuz bölgesinden yaralanan şahıs Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Barfiks çekmek için asıldığı pota devrildi: 1 kişi yaralı

"POTANIN SAĞLAM OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

Olay anını anlatan Gökmen, “Barfiks çekmek için basketbol potasına asıldım. Ağırlığı verince birden üzerime devrildi. Potanın sağlam olduğunu tahmin etmiştim. Maalesef sağlam değilmiş. Allah’tan diğer çocuklara bir şey olmadı” dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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