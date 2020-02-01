Barış Manço Kadıköy’de şarkılarıyla anıldı

Anadolu rock müziğinin efsane ismi, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço, Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği bir programla ölümünün 21. Yılında anıldı. Barış Manço’nun önderliğinde 1972 yılında kurulan Kurtalan Ekspres müzik grubu ise anma programında sahne aldı.

SALON DOLDU, MERDİVENLERE OTURDULAR

Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Barış Manço’yu Sevgiyle Anıyoruz” adlı anma programına sevenleri yoğun katılım sağladı. Kalabalık salonda vatandaşlar merdivenlere taşıp otururken çoğu zaman ayakta programa eşlik etti.

Kurtalan Ekspres Müzik Grubunun seslendirdiği birbirinden güzel Barış Manço şarkılarına seyirciler doyasıya eşlik etti. Program boyu söylenen şarkılarda alkış eksik olmadı.

"BARIŞ SEVER'LER GİDEREK ARTIYOR"

Program öncesi sahnede konuşan Doğukan Manço, “21. yıla baktığımızda git gide artan bir Barış sever kitlesi var. Çocuklar artık büyümeye başladı ve Barış Manço sevgisi de artıyor. Bazen bize de soruyorlar nedir bu Barış Manço’ya olan sevginin artma sebebi diye baktığımız zaman geçmişten bu zamana bu kadar birleştirici az örnek var çünkü değer olarak. Ve Barış Manço bizleri birleştirmeye her zaman devam edecek” diye konuştu.