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Barış Pınarı Harekatı'nda yanımızda olan ve olmayanlar

Fırat'ın doğusuna gerçekleştirdiğimiz operasyonu Macaristan, İspanya, Katar, ve KKTC desteklerken; ABD ve İran dahil birçok ülke harekata destek vermedi.

Haber Merkezi | 10.10.2019 - 09:32..
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Barış Pınarı Harekatı'nda yanımızda olan ve olmayanlar

Mehmetçiğimiz, tarihinin en büyük harekatlarından birini havadan ve karadan olmak üzere Fırat'ın doğusuna gerçekleştiriyor

Türkiye’nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı, dünyanın en önemli gündem maddesi haline geldi.

HAREKATA DESTEK VEREN ÜLKELER

Kısa sürede birçok ülke harekata ilişkin açıklama yaparken; Macaristan, İspanya, KKTC ve Katar, Suriye’nin kuzeyine yapılan operasyonu desteklediklerini açıkladı.

1- MACARİSTAN: ÜLKELER SINIRLARINI SAVUNABİLİR

Salı günü hazırlanan ve AB üyesi 27 ülke tarafından imzalanan metne, Macaristan hiçbir gerekçe göstermeden imza atmadı. Salı günü hazırlanan ve çarşamba günü AB üyesi 28 ülkenin imzası ile yayınlanması planlanan bildiri, Macaristan’ın veto etmesi nedeni ile gecikti. Macaristan, vetosuna gerekçe olarak “ülkeler sınırlarını savunabilir” dedi.

2- İSPANYA: KRİZDE GERİLİMİ DÜŞÜRÜR

İspanya NATO Delagasyonu, 7 Ekim’de operasyon hakkında yaptığı paylaşımda “Türkiye’ye destek, ittifakın sınırındaki krizde gerilimin düşürülmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.” ifadelerini kullandı.

3- KATAR: ERDOĞAN'I ARAYIP DESTEK VERDİ

Katar lideri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, operasyonun başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde desteklerini iletti.

4- KKTC: BARIŞIN GETİRİLECEĞİNDEN EMİNİZ

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin yaptığı açıklamada, “Ana vatan Türkiye’nin kendisine ve dünya barışına yönelik terör tehdidini ortadan kaldırmak, Suriye’de güvenli bölge oluşturmak için düzenlediği ‘Barış Pınarı’ askeri harekatı başlamıştır. Kıbrıs Türk halkı daima olduğu gibi Türkiye’mizin yanındadır. Dualarımız Mehmetçiğimiz, ordumuz içindir. Biz başarılı olunacağından Suriye’nin toprak bütünlüğü sağlanarak bölgeye barışın getirileceğinden eminiz. Allah, Türkiye’mizin yardımcısı olsun.” ifadelerini kullandı.

HAREKATA DESTEK VERMEYEN ÜLKELER

Terör örgütü YPG'ye yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı, birçok ülkeyi rahatsız etti. Suudi Arabistan, İsveç, ABD, Almanya, Fransa, Hollanda, Mısır, Kanada, Danimarka, İran ve Finlandiya harekata destek vermediklerini açıkladı.

Barış Pınarı Harekatı'nda yanımızda olan ve olmayanlar

RUSYA TARAFSIZ KALDI

Rusya, Barış Pınarı Harekatı’nda taraf olmayacağını açıkladı. Rus senatör Vladimir Cabarov, Rusya’nın Türkiye ve Suriye arasındaki çatışmaya dahil olmayacağını, Rus ordusunun Suriye’deki başka bir amaç için bulunduğunu söyledi.

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