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Barış Pınarı bölgesinde 20 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG’li teröristin, etkisiz hale getirildiği bildirdi.

AA |
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Barış Pınarı bölgesinde 20 terörist öldürüldü

Barış Pınarı bölgesinde 20 terörist öldürüldü

Türkiye bir yandan koronavirüsle mücadele ederken, aynı zamanda bölücü terör örgütlerine yönelik de sürdürdüğü mücadelesini başarı ile sonuçlandırıyor...

Barış Pınarı bölgesinde, kalleş örgüt, sivilleri hedef almak ve bölge huzurunu bozmak için saldırı girişiminde bulunurken, bu girişimler komandolarımız tarafından engelleniyor.

20 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi.

20 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verdi.

Barış Pınarı bölgesinde 20 terörist öldürüldü

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