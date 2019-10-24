Barış Pınarı hakkında kara propaganda yapanlar adliyede

Kocaeli’de, sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı'na yönelik kara propaganda yapan şahısların yakalanması için polis ekipleri inceleme başlattı.

ALGI OLUŞTURUP, KARA PROPAGANDA YAPTILAR

İnceleme sonrasında Körfez ve Darıca’da belirlenen adreslere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, şafak vakti düzenlendi. Operasyonlarda, aleyhte algı oluşturdukları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Barış Pınarı Harekatı hakkında kara propaganda yapan 3 kişi adliyede İZLE

3'Ü ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise 2 adet tabanca, tabancalara ait 2 adet şarjör, 51 adet fişek, basılı ve dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, işlemleri için polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslardan 3’ü adliyeye sevk edilirken, 1’i serbest bırakıldı.