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Barış Pınarı Harekatı, 9'uncu gününde

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Suriye-Türkiye sınırındaki Resulayn ve Tel Abyad ilçelerinde teröristlere yönelik operasyonlar sürüyor.

AA | 17.10.2019 - 10:26..
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Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı 9. gününe girdi.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Resulayn ilçesinin, doğu ve güney kırsallarında yuvalanan YPG/PKK'lılara karşı yürütülen operasyonlar devam ediyor.

Barış Pınarı Harekatı, 9'uncu gününde

ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR

Harekat kapsamında Suriye-Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinin batı ve güney hatlarında da ilerleyiş sürüyor. Her iki hatta çok sayıda köy ele geçirildi. Tel Abyad ve Resulayn'da YPG/PKK'lı teröristlerle, şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Barış Pınarı Harekatı, 9'uncu gününde

TERÖRİSTLERE AİT TÜNELLER

Harekat kapsamında ele geçirilen köylerde, Suriye Milli Ordusu (SMO) bomba imha uzmanları arama tarama faaliyetleri yapıyor. Bu çalışmalar sırasında teröristlere ait tüneller de bulunuyor, çok sayıda mühimmat ve silah ele geçiriliyor.

Barış Pınarı Harekatı, 9'uncu gününde

ONLARCA KÖY YPG'DEN KURTARILDI

9 Ekim'de başlatılan harekatta şimdiye kadar iki ilçe merkezi, bir belde ve onlarca köy YPG/PKK'dan kurtarıldı.

Barış Pınarı Harekatı, 9'uncu gününde

Barış Pınarı Harekatı, 9'uncu gününde

Barış Pınarı Harekatı, 9'uncu gününde

Barış Pınarı Harekatı, 9'uncu gününde

Barış Pınarı Harekatı, 9'uncu gününde

Barış Pınarı Harekatı, 9'uncu gününde

Barış Pınarı Harekatı, 9'uncu gününde

Barış Pınarı Harekatı, 9'uncu gününde

Barış Pınarı Harekatı, 9'uncu gününde

Barış Pınarı Harekatı, 9'uncu gününde

Barış Pınarı Harekatı, 9'uncu gününde

Barış Pınarı Harekatı, 9'uncu gününde

Barış Pınarı Harekatı, 9'uncu gününde

Barış Pınarı Harekatı, 9'uncu gününde

Barış Pınarı Harekatı, 9'uncu gününde

Barış Pınarı Harekatı, 9'uncu gününde

Barış Pınarı Harekatı, 9'uncu gününde

Barış Pınarı Harekatı, 9'uncu gününde

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