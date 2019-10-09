taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8583
Euro
6.4341
Altın
1508.43
Borsa
100444.46
Gram Altın
283.297
Bitcoin
49229.44

Barış Pınarı Harekatı dünya basınında

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emri doğrultusunda resmen başlattığı Barış Pınarı Harekatı, dünya gündemine damgasını vurdu.

Haber Merkezi | 09.10.2019 - 17:23..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda yuvalanan YPG'yi silmek için Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

Harekat kapsamında Türk F-16'ları, Diyarbakır'daki Hava Üssü'nden havalandı.

HAREKAT DÜNYA GÜNDEMİNİ DEĞİŞTİRDİ

Barış Pınarı Harekatı, dünya basınında en önemli son dakika haberi olarak girildi.

Türkiye'nin YPG'li teröristlere karşı düzenlediği operasyonlara karşı çıkan bazı ülkeler, harekatı saldırı ve istila olarak nitelendirdi.

BBC

Barış Pınarı Harekatı dünya basınında

NEW YORK TIMES

Barış Pınarı Harekatı dünya basınında

Son dakikayı "Türkiye, Suriye'ye saldırıya başladı" bakış açısıyla veren ABD gazetesi, ABD destekli YPG hedeflerinin vurulduğu da belirtildi.

 

THE GUARDIAN

Barış Pınarı Harekatı dünya basınında

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını veren İngiliz gazete, harekatın başladığını duyurdu.

 

WASHINGTON POST

Barış Pınarı Harekatı dünya basınında

ABD'li yayın organı, Erdoğan'ın emri doğrultusunda Suriye'ye giren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin YPG emri altındaki sivilleri vurduğunu iddia etti.

 

NBC

Barış Pınarı Harekatı dünya basınında

Amerikan yayın ağı, Barış Pınarı Harekatı'nı canlı yayınladı.

 

CNN

Barış Pınarı Harekatı dünya basınında

CNN de, harekatı son dakika olarak gündeme taşıdı.

 

SKY NEWS

Barış Pınarı Harekatı dünya basınında

Sky News, Türk ordusunun sınır harekatını bölgeden canlı olarak yayınladı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yabancı ajanslardan 'Türkiye Suriye'ye girdi' iddiası

Yabancı ajanslardan 'Türkiye Suriye'ye girdi' iddiası

449
19 yaşındaki kızına işkence eden baba gözaltına alındı

19 yaşındaki kızına işkence eden baba gözaltına alındı

253
Yeşim Salkım'a tepkiler dinmedi

Yeşim Salkım'a tepkiler dinmedi

388
Erzurum'da tarihi yapıda mayolu fotoğrafa gözaltı

Erzurum'da tarihi yapıda mayolu fotoğrafa gözaltı

121
CHP'li vekil porno videosunu favladı

CHP'li vekil porno videosunu favladı

118
İngiliz gazeteci Suriye’deki DEAŞ kampını ziyaret etti

İngiliz gazeteci Suriye’deki DEAŞ kampını ziyaret etti

182
Elektromanyetik top ŞAHİ-209 seri atışlarla göz doldurdu

Elektromanyetik top ŞAHİ-209 seri atışlarla göz doldurdu

99
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir