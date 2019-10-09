Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda yuvalanan YPG'yi silmek için Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

Harekat kapsamında Türk F-16'ları, Diyarbakır'daki Hava Üssü'nden havalandı.

HAREKAT DÜNYA GÜNDEMİNİ DEĞİŞTİRDİ

Barış Pınarı Harekatı, dünya basınında en önemli son dakika haberi olarak girildi.

Türkiye'nin YPG'li teröristlere karşı düzenlediği operasyonlara karşı çıkan bazı ülkeler, harekatı saldırı ve istila olarak nitelendirdi.

BBC

NEW YORK TIMES

Son dakikayı "Türkiye, Suriye'ye saldırıya başladı" bakış açısıyla veren ABD gazetesi, ABD destekli YPG hedeflerinin vurulduğu da belirtildi.

THE GUARDIAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını veren İngiliz gazete, harekatın başladığını duyurdu.

WASHINGTON POST

ABD'li yayın organı, Erdoğan'ın emri doğrultusunda Suriye'ye giren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin YPG emri altındaki sivilleri vurduğunu iddia etti.

NBC

Amerikan yayın ağı, Barış Pınarı Harekatı'nı canlı yayınladı.

CNN

CNN de, harekatı son dakika olarak gündeme taşıdı.

SKY NEWS

Sky News, Türk ordusunun sınır harekatını bölgeden canlı olarak yayınladı.