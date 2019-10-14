Barış Pınarı Harekatı gazisi: Teröristler çok korktu

Barış Pınarı Harekatı bugün altıncı gününde...

PİYADE UZMAN KOYUNCU YARALANDI

Terör örgütüne vurulan darbenin ardı arkası kesilmezken Barış Pınarı Harekatı'ndaki operasyon sırasında Piyade Uzman Çavuş Yasin Koyuncu, keskin nişancı tarafından yaralandı.

BABA OCAĞINA GETİRİLDİ

Koyuncu, hastanede bir süre tedavi gördükten sonra Kırıkkale'nin Hacılar beldesindeki baba ocağına geldi.

GAZİ EVİNDE ZİYARET EDİLDİ

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses ve Hacılar Belde Başkanı Mehmet Koyuncu Barış Pınarı Harekatı gazisi Koyuncu'yu evinde ziyaret etti.

"KORKTULAR KAÇIYORLAR"

Suriye'deki operasyon sırasında yaşadıklarını anlatan gazi Koyuncu, "Arkadan taciz ateşi yedik, çapraz ateşe düştük. Arkadan keskin nişancı vurdu. Kurşun içinde kaldı ama aldılar. Benim intikamımı aldılar. O gün Allah razı olsun tabur komutanımızdan, komutanlarımızdan, arkadaşlarımızdan. Ben hastaneye gittikten sonra tanklarla, F-16'lar ile orayı yerle bir ettiler. O yönden içim çok rahat. Şu anda teröristler kaçmaya başladılar. Çok korktular kaçıyorlar, başaramayacaklar. Hiç bir zaman bunu yapamayacaklar. Gerçekten bu Türk askerindeki cesaret hiçbir adamda dünya çapında yoktur. Bize teslim olan veya yakaladığımız terörist sayısı çoktu." diye konuştu.

"MEHMETÇİĞİMİZLE GURUR DUYUYORUZ"

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "Burası biliyorsun şehitler diyarı, 238 şehidimiz var, gazilerimiz var. Mehmetçiğimizle gurur duyuyoruz." şeklinde konuştu.

"BU ONURU TAŞIYACAĞIZ"

Başkan Saygılı ise Gazi Koyuncu'ya, "İnsanlık götürmek için biz oradayız. Bu mücadelede de gazi oldun" diyerek, "Kırıkkale şehitlerimizin, gazilerimizin memleketi. Tabii, bu operasyonun ilk gazisi sensin. Babanın gözlerinden nasıl bir gurur akıyor hepimiz gördük. Biz de hepimizde senle gurur duyuyoruz. Çok şükür vatanın milletin için gittin orada mücadele ettin, çarpıştın. Oraya insanlık götürmek için biz oradayız. Bu mücadelede de gazi oldun. Ömrün boyunca tüm ailen ve biz Kırıkkaleliler olarak bu onuru sürekli taşıyacağız. Rabbim inşallah bize kötü haberler duyurmaz orada. İnşallah bir an önce orada görevimizi yaparız, işimizi bitirir emin ellere teslim ederiz inşallah." dedi.