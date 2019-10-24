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Barış Pınarı Harekatı için selam yollayanlara teşekkür videosu

Milli Savunma Bakanlığı, yayınladığı videoyla Barış Pınarı Harekatı'na destek olup selam yollayanlara teşekkür etti. Videoda Ece Üner yer aldı, Nazlı Çelik yer almadı.

Haber Merkezi | 24.10.2019 - 12:12..
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Barış Pınarı Harekatı için selam yollayanlara teşekkür videosu

Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere destek olmak için tüm Türkiye, asker selamı verip, Mehmetçik'e fotoğraflarını yolladı.

Bu kampanyaya milli sporcular, öğrenciler, hatta ana haber sunucuları da katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçik'e selam yollayanların fotoğraflarının yer aldığı bir videoyla teşekkür mesajı yayınladı.

ECE ÜNER VAR, NAZLI ÇELİK YOK

Videoda Show Ana Haber Sunucusu Ece Üner asker selamı verdiği anla kendine yer bulurken, Star Ana Haber'den Nazlı Çelik yer almadı.

Videonun sonunda ise sırasıyla kuvvet komutanları, Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı selam yollayanlara teşekkür etti VİDEO

Barış Pınarı Harekatı için selam yollayanlara teşekkür videosu

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