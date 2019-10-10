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Barış Pınarı Harekatı İngiliz basınında

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için başlattığı harekatı engelleyemeyen İngiliz, karalama çalışmalarına başladı.

Haber Merkezi | 10.10.2019 - 08:32..
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Türkiye, dünyadan gelen tüm tepkilere rağmen Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik büyük bir operasyonun adımını attı. Barış Pınarı Harekatı'nda hava operasyonlarının ardından kara operasyonları başladı gece boyunca teröristlere ağır darbeler vuruldu.

Dünyanın birçok ülkesi harekatımıza karşı. Bu ülkelerden biri de İngiltere.

Suriye'de kendi menfaatlerinin dışında gelişmeler yaşanmasını kaldıramayan İngilizler, medyasıyla Barış Pınarı Harekatı'nı karalama çalışmasına başladı.

Guardian yazarı Simon Tisdall, harekatı "Erdoğan'ın en büyük kumarı" olarak tanımladı.

TÜRKİYE'YE EKONOMİK TEHDİT

Ortada bilinmezliklerin olduğunu yazan Tisdall, harekat nedeniyle Türkiye ekonomisinin ağır sonuçlar ödeyebileceğini söyledi.

İngiliz yazar,  "Operasyonun insani sonuçları ağır olursa, Erdoğan biliyor ki uluslararası suçlamalara - ve muhtemel ABD ve Avrupa Birliği yaptırımlarına - maruz kalacak." ifadelerini de yazısına ekledi.

Times gazetesinin Ortadoğu muhabiri Richard Spencer da Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bir analiz kaleme aldı.

"1974'TEN SONRA EN BÜYÜK VE RİSKLİ OPERASYON"

Analizde, "Bu ölçekte bir operasyon, Türkiye'nin 1974'teki Kıbrıs işgalinden bu yana yaptığı en büyük ve riskli operasyon olabilir. Kıbrıs işgali onyıllardır çözülemeyen bir çatışma doğurdu ve Türkiye'nin dış dünya ile ilişkilerini çürüttü." ifadeleri yer aldı.

Financial Times ise, harekata ilişkin "Operasyonun geçen yılki kur krizinden sonra hâlâ toparlanmaya çalışan ekonomi üzerinde etkili olması halinde, bu kısa vadeli siyasi kazanımlar gölgede kalabilir" ifadelerini okuyucularına duyurdu.

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