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Barış Pınarı Harekatı şehidine veda

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

AA | 12.10.2019 - 15:34..
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Kahraman Mehmetçiğin, Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ederken, bizler için canlarını düşünmeden veren şehitlerimiz son yolculuğuna uğurlanıyor.

Son olarak Fırat'ın doğusunda YPG'li teröristlerce şehit edilen İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek için memleketi Kahramanmaraş'ta cenaze töreni düzenlendi.

Şehidin Göksun Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazesi, töreninin yapılacağı Ulu Cami'ye getirildi.

Barış Pınarı Harekatı şehidine veda

ŞEHİDİN KIZI BABASININ FOTOĞRAFINI ELİNDEN BIRAKMADI

Şehidin babası Kemal, annesi Rabia, eşi Gülseren, kızı Ezgi Yağmur, oğlu Samet ve kardeşleri tören sırasında üzüntü yaşadı. Şehidin kızı ve oğlu babalarının fotoğraflarını elinden düşürmedi.

Barış Pınarı Harekatı şehidine veda VİDEO

Barış Pınarı Harekatı şehidine veda

"BU BİR BAYRAK YARIŞI"

Anne Gülseren Bebek, oğluna ''Bu bir bayrak yarışı, artık bu bayrağı sen alacaksın.'' dedi.

Barış Pınarı Harekatı şehidine veda

"DÜĞÜNDE AĞLANMAZ"

Eşinin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan Gülseren Bebek, "Düğünde ağlanmaz, bu bizim şerefimiz. Bizim için bu en büyük madalya. Bu bizim düğünümüz, al bayrağı da sana damatlık yaptık." ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı şehidine veda

Babasının beresini başına takan Ezgi Yağmur Bebek de ''Sen hepimizin kahramanısın. Şehitlik herkese nasip olmaz. Ağlamayacağım çünkü Allah bana sabır veriyor. Seninle gurur duyuyorum babam." dedi.

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