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PKK'nın katlettiği sivillere veda

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine YPG'li teröristler tarafından atılan havan sonrası yaşanan patlamada şehit düşenler için cenaze töreni düzenlendi.

AA | 11.10.2019 - 10:30..
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PKK'nın katlettiği sivillere veda

Türk askerinin Fırat'ın doğusuna girmesiyle kaçacak delik arayan teröristler, sivilleri hedef aldı.

Şanlıurfa ve Mardin'e terör örgütü YPG tarafından atılan havan topu sonrasında, 7 kişi şehit oldu.

Şehitlerden 3'ü çocuk, biri Suriye uyruklu 9 aylık Muhammed Omar bebek...

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, sivil şehitler için tören düzenlendi.

BEBEK KATİLLERİ

Büyük bir acının hakim olduğu törende, YPG tarafından katledilen 9 aylık Muhammed bebeğin tabutu, akıllara PKK'lı teröristler yıllar önce katlettiği bebekleri getirdi.

PKK/YPG'li teröristler, 30 yıl önce düzenledikleri saldırılarda da bebekleri hedef alıyordu.

Kalleş teröristler, bugün de bebeklerimizi hedef almaya devam ediyor.

PKK'nın katlettiği sivillere veda

PKK'nın katlettiği sivillere veda

PKK'nın katlettiği sivillere veda

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