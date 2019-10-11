PKK'nın katlettiği sivillere veda

Türk askerinin Fırat'ın doğusuna girmesiyle kaçacak delik arayan teröristler, sivilleri hedef aldı.
Şanlıurfa ve Mardin'e terör örgütü YPG tarafından atılan havan topu sonrasında, 7 kişi şehit oldu.
Şehitlerden 3'ü çocuk, biri Suriye uyruklu 9 aylık Muhammed Omar bebek...
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, sivil şehitler için tören düzenlendi.
BEBEK KATİLLERİ
Büyük bir acının hakim olduğu törende, YPG tarafından katledilen 9 aylık Muhammed bebeğin tabutu, akıllara PKK'lı teröristler yıllar önce katlettiği bebekleri getirdi.
PKK/YPG'li teröristler, 30 yıl önce düzenledikleri saldırılarda da bebekleri hedef alıyordu.
Kalleş teröristler, bugün de bebeklerimizi hedef almaya devam ediyor.