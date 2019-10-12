Barış Pınarı Harekatı’na hakaret eden Saadetli tutuklandı

Suriye’nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı sonrasında yapılan Dilovası Belediyesi Ekim ayı oturumunda Başkan Hamza Şayir’in harekata yönelik destek mesajlarına Saadet Partisi Meclis Üyesi M.D. tepki gösterdi.
TUTUKLANDI
Harekata ağır ifadelerle karşı çıktığını belirten M.D.’nin açıklamalarının medyaya yansıması sonrası Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Dilovası ilçesindeki evinde gözaltına alındı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan M.D. ifadesinin alınması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan Saadet Partili Meclis Üyesi M.D., sevk edildiği Kocaeli Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.