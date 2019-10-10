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Barış Pınarı Harekatı'na KESK, DİSK, TTB ve TMMOB'den tepki

Kahraman Mehmetçiğimiz Fırat'ın doğusunda teröristlerle savaşırken, Türkiye'den bazı gruplardan tepkiler gelmeye devam ediyor.

Haber Merkezi | 10.10.2019 - 21:46..
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Barış Pınarı Harekatı'na KESK, DİSK, TTB ve TMMOB'den tepki

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ile bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ederken Türkiye'den bazı kuruluşlardan da tepki geliyor.

KESK, DİSK, TTB ve TMMOB ortak açıklamayla Suriye’de Fırat’ın doğusuna yönelik operasyona tepki gösterdi.

"TEHLİKENİN FARKINDAYIZ"

KESK, DİSK, TTB ve TMMOB askeri operasyona ilişkin açıklama yaptı.

“Bizler bu ülkenin işçileri, kamu emekçileri, mühendisleri, mimarları, şehir plancıları ve hekimleri olarak tehlikenin farkındayız” denilen açıklamada, Türkiye’yi yönetenlerin yıllardır tüm uyarılara kulak tıkayarak, uyarıda bulunanları “hain” ilan ederek Suriye’de savaşa müdahil olarak ülkeye ve bölgeye büyük bedeller ödettiği ifade edildi.

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