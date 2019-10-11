Barış Pınarı Harekatı’nda 1 askerimiz şehit oldu

Mehmetçik, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nı başarıyla gerçekleştiriyor.

1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde kalleş PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada, bir askerimiz şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.