taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8782
Euro
6.4837
Altın
1476.49
Borsa
98974.02
Gram Altın
278.551
Bitcoin
48942.24

Barış Pınarı Harekatı’nda 1 askerimiz şehit oldu

PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu.

AA | 11.10.2019 - 17:27..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Mehmetçik, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nı başarıyla gerçekleştiriyor.

1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde kalleş PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada, bir askerimiz şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

Barış Pınarı Harekatı’nda 1 askerimiz şehit oldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Resulayn'da bir grup terörist sağ ele geçirildi

Resulayn'da bir grup terörist sağ ele geçirildi

279
Barış Pınarı Harekatı'nda bir asker şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı'nda bir asker şehit oldu

688
Filistin, Barış Pınarı Harekatı'na sessiz kaldı

Filistin, Barış Pınarı Harekatı'na sessiz kaldı

1145
Fillerin emeklilik kararı Danimarka Başbakanı’nı güldürdü

Fillerin emeklilik kararı Danimarka Başbakanı’nı güldürdü

153
Cengiz Ünder, tavrını belli etti

Cengiz Ünder, tavrını belli etti

122
İbrahim Tatlıses'ten Barış Pınarı Harekatı'na destek

İbrahim Tatlıses'ten Barış Pınarı Harekatı'na destek

117
Selahattin Demirtaş'ın ağabeyinden boş tehditler

Selahattin Demirtaş'ın ağabeyinden boş tehditler

370
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir