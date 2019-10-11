Barış Pınarı Harekatı'nda 500 kişiye yasal işlem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu desteğiyle Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı eleştirenlere tepki gösterdi.

Soylu, harekata hakaret eden ve Türkiye için 'işgalci' nitelemesi yapan 500'e yakın sosyal medya kullanıcısı için işlem yaptıklarını söyledi.

"HANGİ KURULUŞ, DÜŞÜNCE OLDUĞUNA BAKMAKSINIZIN GEREİĞİNİ YERİNE GETİRECEĞİZ"

Soylu; "Bugün Meclis'teki o çirkin ağızlarıyla söz söyleyen ortaklarıyla birlikte, biz hiçbir zaman işgal yapmadık. Bunu TBMM'de dile getiren, Türkiye Cumhuriyeti'nin milletvekili olduğunu söyleyenlere prim tanımayacağız. Bu ülke bir hukuk devletidir. Burada bir terör örgütüne karşı mücadele ederken, minicik çocuklarımızın geleceğini kanla, gözyaşıyla, ihanetle örmeye çalışanlara müsaade etmeyen kahramanlarımıza "İşgalci" diyenlere, sosyal medyada hangi kuruluşun, hangi düşüncenin üyesi olduğuna bakmaksızın gereğini yerine getireceğiz.

500 KİŞİYE YASAL İŞLEM YAPILDI

Barış Pınarı Harekatı'na sosyal medyada hakaret eden 500’e yakın kişiyle ilgili gerekli tespitleri yaptık, 121’ini gözaltına aldı arkadaşlarımız. Devam ediyoruz. Bizim evlatlarımız orada şehadeti göze alıp teröristlere gerekli dersi vermeye çalışırken onlara söz söyleyenlere aman vermeyiz. Bunun savaş olduğunu söyleyenler bir ihanet içerisindedirler. Savaş devletle yapılır. Bu, bir teröristleri tasfiye hareketidir. Bu kadar basit." dedi.