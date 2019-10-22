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MSB'den Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında ek süre tanımayacak.

İHA | 22.10.2019 - 12:02..
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Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Binbaşı Nadide Şebnem Aktop, Bakanlıkta bir basın toplantısı düzenlendi.

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklama yapan Aktop, bölgede bulunan geri çekilmeye ek süre vermeyeceklerini belirtti.

"22:01'DE TERÖRİSTLERİ ETKİSİZ HALE GETİRECEĞİZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı"22:01'de teröristle karşılaşırsak etkisiz hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

775 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Başladığı günden itibaren öldürülen teröristlerle ilgili de bilgi veren MSB, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında toplamda 775 terörist etkisiz hale getirildi." şeklinde bir açıklama yaptı.

"BÖLGEDEN 136 ARAÇ ÇIKTI"

MSB, "Mutabakat çerçevesinde YPG/PKK'lı teröristlerin bölgeden çıkarılmasına ilişkin süreç yakından takip ediliyor. Bölgeden 136 araç çıktı."

Ayrıca yapılan başka bir açıklamada MSB, "TSK tarafından güvenli bölgenin tesisine yönelik mutabakata tam uyulurken YPG/PKK'lı teröristlerce şu ana kadar 42 taciz/ihlal yapıldı." ifadelerine yer verdi.

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