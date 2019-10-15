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Münbiç'te hain saldırı: 1 şehit 8 yaralı

Suriye’de yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda terör örgütü YPG/PKK’nın düzenlediği hain saldırıda vurulan Adıyamanlı Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik, şehit düştü.

İHA | 15.10.2019 - 13:08..
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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’de gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nda Adıyamanlı Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik (28), YPG/PKK'lı teröristler tarafından yapılan hain saldırıda şehit oldu.

AİLEYE ACI HABER ULAŞTI

Çelik’in Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde ikamet eden ailesine acı haber, Çelikhan Kaymakamı Abdullah Demirtdağ ve askeri yetkililer tarafından verildi.

Münbiç'te hain saldırı: 1 şehit 8 yaralı

Şehidin bekar olduğu öğrenilirken, baba ocağına Türk bayrakları asıldı.

Münbiç'te hain saldırı: 1 şehit 8 yaralı

8 ASKER YARALI

Öte yandan Mili Savunma Bakanlığı'ndan da son dakika açıklaması geldi. 8 askerin yaralandığını duyuran bakanlık, şu ifadelere yer verdi:

"15 Ekim 2019 tarihinde Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi neticesinde 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 8 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Ateş açılan bölgedeki hedefler tespit edilerek anında karşılık verilmiş ve en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği değerlendirilmiştir."

Münbiç'te hain saldırı: 1 şehit 8 yaralı

Münbiç'te hain saldırı: 1 şehit 8 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'nda Adıyamanlı asker şehit oldu VİDEO

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