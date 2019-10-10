Barış Pınarı Harekatı’nda son durum

Terör örgütü YPG'nin bulunduğu bölgelerde huzuru sağlamak için düğmeye basan TSK, hava operasyonlarının ardından karadan bölgeye girdi.

Son olarak Mehmetçik, 2 köyü teröristlerinden temizledi.

İşte dün Saat 16:00'da başlayan operasyonun başlangıcından bu yana yaşananlar;

9 Ekim (16.00) : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığını duyurdu.

9 Ekim (16.22) : Dünya medyasının yakından takip ettiği harekatın başlangıcı, uluslararası medya tarafından son dakika olarak duyuruldu.

9 Ekim (17.00) : Milli Savunma Bakanlığınca, ABD, Rusya Federasyonu, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya ile NATO ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlikleri saat 14.00’ten itibaren Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin bilgilendirildiği açıklandı.

9 Ekim (18.30): Milli Savunma Bakanlığı, harekat ile ilgili olası kara propaganda oluşmaması için açıklamada bulundu.

9 Ekim (19.00): Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait F16 savaş uçakları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında YPG/PKK hedeflerini vurdu. Savaş uçakları, Fırat nehrinin doğusunda, terör örgütü YPG/PKK’nın işgalindeki bölgede yaklaşık 30 kilometre derinliğe kadar indi.

09 Ekim (20.00): ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerini yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Trump, Türkiye'nin sivilleri koruyacağına dair verdiği teminata vurgu yaptı.

-Harekatın başlamasından sadece 6 saat sonra kara harekatı başlatıldı.

9 Ekim (22.30): Kara harekatının başlamasıyla birlikte Mehmetçik, Tel Abyad ve Resulayn'a 4 koldan giriş yaptı.

9 Ekim (23.00): ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin yıllardır savaştığı terör örgütü PKK ile ABD'nin Obama döneminde anlaşmasını büyük bir hata olarak nitelendirdi. ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, "Türkiye’de milyonlarca Suriyeli var ve Erdoğan onların ülkelerine geri dönmelerini istiyor." dedi.



10 Ekim (01.01): Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamaları için, "Doğru kararı verdi" dedi.

10 Ekim (02.00): Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı Harekatı'na katılan kahraman komandolarımız, Fırat'ın doğusunda ilerlemeye devam ediyor" açıklamasında bulundu.

10 Ekim (02.00-07.00): Diyanet İşleri Başkanlığı’nın talimatıyla Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla camilerde sela okundu ve dua edildi. Ayrıca tüm camilerde Fetih Suresi okundu. Sabah namazı sonrası Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Hacı Bayram Camii'nde Mehmetçiğin zaferi için dua etti.

10 Ekim 07.19 : Fırat'ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Kamışlı'daki terör hedefleri vuruluyor..

10 Ekim 09.10 : İHA ve SİHA'larla bölgeyi kontrol altında tutan güvenlik kuvvetleri sınıra yönelik hareketlenmelere de anında karşılık veriyor. Bu kapsamda güvenlik güçleri tarafından Kamışlı'da tespit edilen teröristlere ait bir mühimmat yüklü araç imha edildi.

10 Ekim 09.30 : Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Mardin'in Suriye sınırında bulunan Kamışlı bölgesinde 5 YPG-PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

10 Ekim 10.51: Milli Savunma Bakanlığı; "Milli Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldü. Belirlenen hedefler ele geçirildi. Harekât planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor." dedi.

2 KÖYDE KONTROL SAĞLANDI

Barış Pınarı Harekatı'nda 18.saat geride kaldı. Paniğe kapılan YPG'li teröristler yeni cephe açmaya çalışırken Kahraman Türk askeri, 2 köyde kontrolü sağladığını duyurdu.