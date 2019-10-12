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Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerin yalanları

Türk askeri Suriye'nin kuzeyinde güvenliği sağlamaya çalışırken, teröristler ise Anadolu Ajansı fotoğraflarını kullanarak algı yaratmaya çalışıyor.

AA | 12.10.2019 - 11:50..
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Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerin yalanları

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı aleyhine sosyal medyada yürütülen dezenformasyon girişimlerinde, terör örgütü yanlıları, Anadolu Ajansı'nın (AA) Halep'te çekilmiş fotoğrafını harekat sırasında görüntülenmiş gibi paylaşarak, bu yönde algı oluşturmaya çalıştı.

Barış Pınarı Harekatı'nın ilerlemesiyle terör örgütü yanlılarının, başka olaylarda ve zamanlarda çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada manipülasyon teşebbüsüyle harekat sırasında çekilmiş gibi gösterme çabaları sürüyor.

AA Foto muhabiri İbrahim Ebu Leys'in, Kasım 2016'da Halep'teki bir hava saldırısında objektifine yansıyan bir çocuğun başka bir çocuğu taşıdığı kare, sosyal medyada manipülatörler tarafından, harekat sırasında çekilmiş gibi çarpıtılmak istendi.

Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerin yalanları

Aynı şekilde Suriye'nin Doğu Guta kentinde Esad rejiminin hava saldırısında Eylül 2014'te yaralanmış çocukların yer aldığı bir görüntüyü sosyal medyada paylaşan terör örgütü yanlıları, amaçları doğrultusunda algı oluşturmaya çalıştı.

Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerin yalanları

Dezenformasyon yapan sosyal medya hesaplarından yayınlanan, bir çocuğun cesedini taşıyan annenin yer aldığı görüntünün, Suriye'nin Halep kentinde Ağustos 2012'de Esad rejiminin hava saldırısı sonrasında çekildiği ortaya çıktı.

Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerin yalanları

Terör örgütü yanlısı hesapların, "Kürtler Trump'ın ihanetine uğradı" başlıklı bir etiketle paylaşarak manipüle etmeye çalıştığı, dört bebek cesedinin yer aldığı acı karenin, Esad rejiminin Halep'e düzenlediği hava saldırıları sırasında, Eylül 2016'da çekildiği anlaşıldı.

Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerin yalanları

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