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Barış Pınarı Harekatı'nda YPG'den temizlenen köyler

Harekatın 3. gününde teröristlerden arındırılan köylerin sayısı 13'e yükseldi.

Haber Merkezi | 11.10.2019 - 15:17..
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Barış Pınarı Harekatı'nda YPG'den temizlenen köyler

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda 3'üncü güne girildi.

Barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen harekat kapsamında Tel Abyad ve Resulayn'daki terör hedefleri sabahın erken saatlerinden itibaren obüs atışlarıyla vuruluyor.

13 KÖY TERÖRDEN TEMİZLENDİ

Harekatta bugün Resulayn ilçesinin Tel Halef köyü ve Afsar Neccar Köyü YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı. Tel Abyad ve Resulayn'da toplam 12 köy terörden arındırıldı. Dün Tel Abyad'ın El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık, Berzan, Cüdeyde, Gısas ve Hamidiye köyleri ile Resulayn'daki Kişto ve aşağı Kişto köyü YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenmişti.

Barış Pınarı Harekatı'nda YPG'den temizlenen köyler

Resulayn'da sağ ele geçirilen teröristler VİDEO

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